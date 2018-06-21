Марадона заводит трибуны перед матчем Аргентина - Хорватия. Фото + видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выступил в роли заводящего перед матчем своих соотечественников с Хорватией. Встреча аргентинцев с хорватами начнется в 21.00 по московскому времени.

Перед матчем в Нижнем Новгороде Марадона показал болельщикам футболку нападающего Аргентины Лионеля Месси и поцеловал ее.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира Аргентина сыграла вничью с Исландий (1:1), а хорваты переиграли Нигерию, забив два безответных мяча.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Аргентины и Хорватии.