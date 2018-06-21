Марадона заводит трибуны перед матчем Аргентина - Хорватия. Фото + видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выступил в роли заводящего перед матчем своих соотечественников с Хорватией. Встреча аргентинцев с хорватами начнется в 21.00 по московскому времени.
Перед матчем в Нижнем Новгороде Марадона показал болельщикам футболку нападающего Аргентины Лионеля Месси и поцеловал ее.
Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира Аргентина сыграла вничью с Исландий (1:1), а хорваты переиграли Нигерию, забив два безответных мяча.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Аргентины и Хорватии.
#ЧМ2018 Марадона заводит болельщиков перед матчем #АргентинаХорватия pic.twitter.com/fVYvbGjoj3– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 21 июня 2018 г.
#SomosArgentina | ¡Diego Maradona besa la remera de Messi! Los argentinos se hacen sentir en Estadio de Nizhni Novgorod. ¡Vamos @Argentina! pic.twitter.com/X0KleHf2TM– TV Pública Argentina (@TV_Publica) 21 июня 2018 г.
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