Марадона устал после перелета и не пришел на пресс-конференцию жеребьевки ЧМ-2018

Кафу, Лоран Блан, Никита Симонян, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Диего Форлан и Карлес Пуйоль на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Ассистенты жеребьевки чемпионата мира-2018 Кафу, Лоран Блан, Никита Симонян, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Диего Форлан и Карлес Пуйоль вышли на сцену Государственного Кремлевского дворца для участия в пресс-конференции, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отсутствует только аргентинец Диего Марадона. По словам ведущего пресс-конференции, он устал после перелета и отдыхает в отеле.

Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.