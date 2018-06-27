Марадона рассказал, что с ним случилось в перерыве матча Нигерия – Аргентина

Легенда футбола Диего Марадона через "Фейсбук" сообщил, что с ним все в порядке, а информация о госпитализации не соответствует действительности. По словам аргентинца, в перерыве матча чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина​ (1:2) ему действительно стало плохо – заболела шея и случилась декомпенсация (вероятно, Марадона имеет в виду декомпенсацию сердца. – Прим. "СЭ"). Ранее сообщалось, что чемпиону мира 1986 года пришлось вколоть адреналин, а уже после матча он отправился в Москву.

– Хочу всем сказать, что со мной все нормально, – написал Марадона в "Фейсбуке". – Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию (сердца). Меня проверил доктор и сказал перед вторым таймом идти домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //

Источник: информация о госпитализации Марадоны – фейк, он летит в Москву //

Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //

Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //

​Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина