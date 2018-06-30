Марадона посетит матч Франция - Аргентина в Казани

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прилетит в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира, чтобы поддержать своих соотечественников в матче против Франции.

"Золотой мальчик" не пропустил ни одной игры аргентинцев на групповом этапе турнира.



Марадона входит в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино и получает от организации 11 тысяч евро ежедневно за пребывание на чемпионате мира в России.

Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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