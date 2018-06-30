Марадона поддерживает сборную Аргентины в Казани

Известный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона присутствует на матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Франция, который проходит в Казани. В середине первого тайма французы выигрывают 1:0. Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Нигерии и Аргентины (1:2, 26 июня, Санкт-Петербург) чемпион мира 1986 года вскочил с места и стал показывать неприличные жесты, что попало в телетрансляцию игры.

"Спорт-Эксперсс" ведет прямую текстовую трансляцию матча.



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