Марадона отказался отвечать, кто выиграет чемпионат мира-2018

Один из зрителей матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) задал вопрос легенде футбола Диего Марадоне по поводу того, кто станет победителем турнира. Общение состоялось в ложе стадиона.

57-летний аргентинец несколько раз проигнорировал вопрос "Кто станет победителем ЧМ?", а затем повернулся, улыбнулся и показал большой палец вверх.

Запись разговора появилась в Твиттере пользователя emilioelmago.

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