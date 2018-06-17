Марадона объяснил, почему изобразил узкие глаза перед корейцами

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона ответил на обвинения в расизме. Ранее в СМИ появилась информация, что он изобразил узкие глаза в адрес корейских болельщиков во время матча чемпионата мира-2018 Аргентина - Исландия (1:1).

"Лучше других понимаю, что во время чемпионата мира люди ищут новости где угодно. Но я должен прояснить ситуацию: сегодня, на стадионе, среди множества болельщиков, меня поразило, что азиатский мальчик носил футболку сборной Аргентины. Я попытался сказать, что это очень мило, что даже азиаты за нас болеют. И это все", - написал Марадона в Фейсбуке.

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