Марадона не знал, что в России нельзя курить на стадионах

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что не знал о запрете на курение на стадионах. Сегодня он был замечен с сигарой на матче Аргентины и Исландии (1:1).

- Сегодня был тяжелый день для всех аргентинцев, связанный с сильным напряжением из-за нашего дебюта на чемпионате мира, - заявил в своем Фейсбуке Марадона. - Я честное слово не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам. Вперед, Аргентина, давайте поддержим наших ребят еще сильнее, чем когда-либо!

В двух оставшихся играх группового этапа чемпионата мира аргентинцы сыграют со сборными Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).