Марадона назвал публикации о проблемах со здоровьем ложью

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадона вновь опроверг сообщения о том, что во время матча его национальной команды против Нигерии (2:1) на чемпионате мира-2018 у него возникли проблемы со здоровьем. Бывший игрок "альбиселесте" признался, что публикации такого рода шокировали его.

– Сообщаю всему миру – я жив. Обо мне позаботились, я чувтсвую себя отлично, – цитирует Marca Марадону. – Я был шокирован тем, что писали обо мне в интернете. Носилки, машина скорой помощи… Это ложь, которая никак не связана с тем, что было на самом деле.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //

Марадона рассказал, что с ним случилось в перерыве матча Нигерия – Аргентина