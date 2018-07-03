Марадона готов тренировать сборную Аргентины бесплатно

Легендарный аргентинец Диего Марадона отметил, что бесплатно готов тренировать сборную Аргентины. Он признался, что очень переживал из-за вылета аргентинцев с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.

– Я бы тренировал Аргентину бесплатно, – цитирует Reuters Марадона. – Мне не нужно ничего взамен. Люди думают, что я счастлив, но у меня тяжесть на сердце. Мне очень плохо. Потому что так легко уничтожилось все, что мы так долго сроили.

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