04:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марадона добрался до Москвы


Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона приземлился в одном из московских аэропортов и направился в гостиницу. В терминале его встречали представители ФИФА с именной табличкой, с которой экс-форвард вскоре попозировал перед объективами камер.

В российскую столицу он вернулся на частном самолете из Санкт-Петербурга, где наблюдал за матчем Нигерия – Аргентина (1:2). По окончании встречи известному игроку понадобилась помощь медиков. По информации СМИ, у 57-летнего аргентинца возникли проблемы с давлением. Ему была оказана медицинская помощь.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //
Источник: информация о госпитализации Марадоны – фейк, он летит в Москву //
Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //
Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //
Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина

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