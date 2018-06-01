Марадона дал совет Месси, как играть на чемпионате мира

Экс-игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона дал совет нападающему команды Лионелю Месси, а также рассказал о шансах соотечественников выиграть чемпионат мира-2018.

- Я бы посоветовал Месси просто продолжать играть и наслаждаться игрой. Ему надо забыть о критиках, которые рассуждают, может он выиграть чемпионат мира или нет, - цитирует FourFourTwo Марадону. - Он не должен ничего доказывать. Я не знаю Сампаоли (главного тренера Аргентины. - Прим. "СЭ"), не знаю, какую игру он ставит, но я знаю многих игроков и то, что они отдадут себя полностью. И я думаю, у них есть хорошая возможность выиграть чемпионат мира. Но я не назвал бы Аргентину фаворитом: фавориты никогда не выигрывают.

Марадона становился чемпионом мира с Аргентиной в 1986 году.

Все о чемпионате мира по футболу в России - здесь.