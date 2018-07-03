Мануэль Нойер: "Рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Левом"

Капитан сборной Германии вратарь Мануэль Нойер рад, что дальше будет работать под руководством главного тренера бундестим Йоахима Лева. Ранее стало известно о продлении контракта с 58-летним специалистом.

Напомним, что Лев подвергся критике из-за вылета национальной команды с чемпионата мира, немцы не смогли выйти из группы впервые истории. Новый контракт Лева с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2020 года.

– Я рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Левом. И я верю, что вместе мы снова обретем силу, – цитирует Нойера официальный сайт DFB.