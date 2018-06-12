Мануэль Нойер: "Понимаю душевное состояние тер Штегена"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отметил, что не волнуется перед стартом чемпионата мира. Голкипер пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы, восстановившись только к подготовке к ЧМ-2018.

– Я никогда не терял уверенность в себе, – цитирует Gazetta dello Sport Нойера. – Уверен, что смогу справиться с таким интенсивным турниром, как чемпионат мира. Когда ты травмирован, приходится воспитывать свой моральный дух. Это был трудный период, но с положительными аспектами. Я оставался оптимистом. Риск травмы? Он есть у всех. Я не боюсь, уверен в себе и мотивирован. Вратарь не должен передавать команде чувство страха.

Тер Штеген? Я могу понять его душевное состояние. Он провел хороший сезон с "Барселоной". Каждый из нас хочет играть. Он ценен для команды.