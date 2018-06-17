Мануэль Нойер - о поражении от сборной Мексики: "Мексиканцы очень удивили"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер признался, что его удивила игра Мексики в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018. Немцы проиграли мексиканцам со счетом 0:1.
- Все говорили, что выиграем мы, но мексиканцы очень удивили, - цитирует ТАСС немецкого голкипера. - Мне кажется, они и сами удивлены. Жаль, что мы не смогли сравнять счет.
Он также заявил, что немецкая сборная постарается выиграть оставшиеся встречи.
- Завтра мы, естественно, обсудим все детали с тренерами, постараемся стать сильней на каждом участке поля и сконцентрироваться на оставшихся двух играх. Наша цель - выиграть их, - сказал Нойер.
Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с командами Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).
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- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
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