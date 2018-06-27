Мануэль Нойер: "Не знаю, что с нами случилось"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не смог назвать причины вылета с чемпионата мира-2018 после группового турнира. Чемпионы мира-2014 сегодня уступили Корее и заняли последнее место в группе.

- Почему не было достойной игры?

- Мы чемпионы мира, против нас всегда особый настрой. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами случилось.

- Правда ли, была некая самоуверенность перед началом турнира?

- Никогда не знаешь, в какой форме будет команда к чемпионату мира. Просто готовились к турниру. Сложно говорить об этом. Но если говорить об игре, то согласен с Левом, что нам не хватило скорости и легкости. (Ярослав СУСОВ)

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