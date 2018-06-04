Мануэль Нойер: "Хочу провести как можно больше матчей на чемпионате мира"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не сомневается в том, что сможет сыграть эффективно на ЧМ-2018. Он был включен в окончательную заявку немецкой сборной, хотя почти полностью пропустил минувший сезон, получив тяжелую травму еще осенью.

– Я не волнуюсь, – цитирует AFP Нойера. – У меня риска не больше, чем у любого другого игрока. Я всегда рассчитывал сыграть на чемпионате мира. Уверен, что выдержу темп игры, и хочу провести как можно больше матчей. Во время реабилитации всегда переживаешь хорошие и плохие времена. Но я сохранял оптимизм и видел перед собой цель.