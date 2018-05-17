Мануэл Фернандеш: "Сборной России будет не хватать Игнатьева"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" выразил мнение, что сборной России на чемпионате мира будет тяжело без защитника Владислава Игнатьева.
– Ваша версия лучших игроков "Локомотива"?
– В "Локо" это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.
– При этом Игнатьев не вызван в сборную.
– А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Напомним, Игнатьев попал в расширенную заявку национальной команды и может быть привлечен в случае необходимости.
Все о чемпионате мира в России читайте здесь.
Полная версия интервью Мануэла Фернандеша - скоро в "СЭ".
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Владислав Игнатьев
- Чемпионат мира 2018
- Алексей Миранчук
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук