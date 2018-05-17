Мануэл Фернандеш: "Сборной России будет не хватать Игнатьева"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" выразил мнение, что сборной России на чемпионате мира будет тяжело без защитника Владислава Игнатьева.

– Ваша версия лучших игроков "Локомотива"?

– В "Локо" это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.

– При этом Игнатьев не вызван в сборную.

– А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Напомним, Игнатьев попал в расширенную заявку национальной команды и может быть привлечен в случае необходимости.

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Полная версия интервью Мануэла Фернандеша - скоро в "СЭ".