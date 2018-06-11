Мануэл Фернандеш: "Криштиану Роналду сосредоточен на игре за сборную на чемпионате мира"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Португалии Мануэл Фернандеш отметил, что нападающий национальной команды Криштиану Роналду сосредоточен на чемпионате мира и не думает о возможном уходе из "Реала". Ранее сообщалось, что форвард недоволен свои контрактом в "Королевском клубе" и требует увеличения зарплаты.

​– Мне нечего сказать о Криштиану, но он сосредоточен на игре за сборную на чемпионате мира и в настоящий момент не беспокоится за свое будущее, – цитирует Фернандеша Mundo Deportivo.

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