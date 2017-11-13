Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за травмы

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане покинул расположение сборной Сенегала. Как информирует Федерация футбола Сенегала, футболист получил травму. Отмечается, что это рецидив травмы задней поверхности бедра.

Напомним, сборная Сенегала вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче отборочного турнира сенегальцы на выезде в переигровке победили ЮАР со счетом 2:0 и стали победителями группы D за тур до конца.

"Ливерпуль" является соперником "Спартака" в Лиге чемпионов. Первая встреча между командами прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Вторая игра пройдет в Ливерпуле 6 декабря.