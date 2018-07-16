Манджукич оставил автограф на шлеме полицейского. Фото

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич расписался на полицейском шлеме во время встречи с болельщиками в Загребе. В хорватской столице сейчас проходит чествование национальной команды, завоевавшей серебряные медали чемпионата мира-2018.

Croatia striker Mario Mandzukic gives a local police officer his autograph following the World Cup. 😏🇭🇷 pic.twitter.com/bw1d1way2w – Goal (@goal) 16 июля 2018 г.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

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