18:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Манджукич оставил автограф на шлеме полицейского. Фото


Нападающий сборной Хорватии  Марио Манджукич расписался на полицейском шлеме во время встречи с болельщиками в Загребе. В хорватской столице сейчас проходит чествование национальной команды, завоевавшей серебряные медали чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

Франция - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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