Манчини хочет возглавить сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что работа в сборной Италии является мечтой для любого специалиста. Наставник питерцев был бы не против возглавить команду.

- Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера, - приводит Football Italia слова Манчини. - Для меня это было бы огромной честью.

Ранее итальянский СМИ называли Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии наряду с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. Имя нового наставника команды будет названо после того, как определится вопрос с руководством федерации футбола.

Напомним, Италия на смогла в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 пройти Швецию (0:1, 0:0), после чего из сборной был уволен Джампьеро Вентура. Также в отсавку ушел глава ФФИ Карло Тавеккьо.