Манчини хочет возглавить сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что работа в сборной Италии является мечтой для любого специалиста. Наставник питерцев был бы не против возглавить команду.
- Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера, - приводит Football Italia слова Манчини. - Для меня это было бы огромной честью.
Ранее итальянский СМИ называли Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии наряду с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. Имя нового наставника команды будет названо после того, как определится вопрос с руководством федерации футбола.
Напомним, Италия на смогла в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 пройти Швецию (0:1, 0:0), после чего из сборной был уволен Джампьеро Вентура. Также в отсавку ушел глава ФФИ Карло Тавеккьо.
- Зенит СПб
- Клаудио Раньери
- Роберто Манчини
- Карло Анчелотти
- Массимилиано Аллегри
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура
Митяй Антибомж
А что, там платят больше, чем в политпроекте?
08:35
George81
А как же сборная питерских бакланов???
07:53
acdctnt
Третьим помощником возьмет Карреру
07:46
old grumbler
о снова "Московские" новости... ну куда же без них в день матча со Спартаком....
07:21