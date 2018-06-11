Мама Овечкина: "Пусть этот Кубок Стэнли станет маяком для сборной России на ЧМ-2018"

Татьяна Овечкина, мама капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, надеется, что Кубок Стэнли, завоеванный ее сыном, поможет игрокам сборной России достойно проявить себя на чемпионате мира.
- И отдельно я хочу пожелать нашим футболистам - пусть этот Кубок Стэнли станет маяком для сборной России, которая уже 14 июня стартует в Москве на чемпионате мира, - цитирует Овечкину официальный сайт НХЛ. - Этот трофей поможет нашим спортсменам поверить в себя и сыграть хорошо. Знайте, что все в ваших руках, нет ничего невозможного.
Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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