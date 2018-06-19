11:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мама Миранчуков выразила поддержку сыновьям перед матчем Россия - Египет


Мать игроков сборной России Алексея и Антона Миранчуков Елена Миранчук поддержала своих сыновей перед матчем ЧМ-2018 против сборной Египта.

- Я верю, что у ребят все получится, они справятся, - сказала Елена Миранчук.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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