Мама Миранчуков выразила поддержку сыновьям перед матчем Россия - Египет

Мать игроков сборной России Алексея и Антона Миранчуков Елена Миранчук поддержала своих сыновей перед матчем ЧМ-2018 против сборной Египта.

- Я верю, что у ребят все получится, они справятся, - сказала Елена Миранчук.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Самая дорогая и важная поддержка на Чемпионате мира. Мама Антона и Алексея Миранчуков верит, что у её мальчиков точно все получится. В рамках национальной компании #ЗаНасЗаВсехЗаКаждогоподробности на тыуменяодна.рф#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #Ф2018#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/FbiXdKdFf2 – Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.

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