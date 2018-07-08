Малкин вручил Модричу приз лучшему игроку. В форме сборной России

Нападающий "Питтсбурга" и хоккейной сборной России Евгений Малкин в футболке национальной команды вручил полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу приз лучшему игроку матча 1/4 финала чемпионата мира. По словам форварда, Модрич заслуженно выиграл этот приз.

Напомним, сборная России в 1/4 финала чемпионата мира проиграла Хорватии по пенальти (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Победа - это результат упорной работы всей команды, включая тренеров, врачей и конечно болельщиков! Но трофей лучшего игрока матча забирает один из лидеров, авторов успеха своей команды, и сегодня этот кубок заслуженно получает Лука Модрич. Поздравляю тебя с этим кубком, желаю и впредь показывать только самые лучшие результаты, – написал Малкин в Инстаграме, прикрепив совместное фото с Модричем.

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