Малинины к ЧМ-2018 исполнили известную песню группы "Чингисхан" про Москву. Видео

Состоялся релиз нового проекта "Moskau 2018" одного из самых успешных и известных в мире продюсеров и композиторов Ральфа Зигеля (Ralph Siegel). Он посвящен чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в Москве.

Релизу предшествовала большая европейская премьера, которая состоялась в Мюнхенском клубе H’ugo’s. Ральф Зигель презентовал сразу четыре новых версии одной из самых узнаваемых и популярных в мире композиций "Moskau" – на английском, немецком, испанском и русском языках.

Русскую версию совместно с группой "Чингисхан" записали Александр и Устинья Малинины.

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