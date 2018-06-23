Максимильяно Перейра: "Уругвай покажет более динамичный футбол в матче с Россией"

Защитник сборной Уругвая Максимильяно Перейра отметил, что команда постарается показать более быстрый футбол в матче с Россией, нежели в предыдущих играх группового турнира чемпионата мира.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Перейра пока не провел ни одной минуты на нынешнем чемпионате мира.

- Для меня неважно, выхожу ли я на поле или наблюдаю за игрой со скамейки, решение остается за тренером. Мне важно хорошо готовиться. - цитирует ТАСС Перейру. - В матчах нам не хватает интенсивности, уверен, что в игре с Россией мы увеличим этот показатель. Мы не выбираем соперника, просто хотим сыграть в свою игру.

Конечно, более опытные игроки хотят передать свой опыт молодым футболистам сборной. Против России будет достаточно динамичная игра, потому что у них достаточно сильная команда в плане "физики". Они играют очень быстро, у них большие нападающие, которые быстро бегут вперед и опасны в контратаках.

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