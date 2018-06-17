Максим Траньков: "Крупный счет в матче с Саудовской Аравией не удивил"

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, чемпион мира 2013 года и четырехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в паре с Татьяной Волосожар Максим Траньков – о событиях ЧМ-2018 и о матче Россия – Саудовская Аравия (5:0).

– Для меня, как футбольного болельщика, домашний чемпионат мира – большое событие, которое не могу пропустить, – цитирует фигуриста Team Russia. – Слежу за ходом турнира и планирую в последний день июня посетить матч 1/8 финала в Сочи.

– Какие впечатления оставил матч открытия Россия – Саудовская Аравия?

– По-моему, в игре с таким соперником, как Саудовская Аравия, наша команда и должна была побеждать.

– Вас не удивил крупный счет?

– Нет. Может быть, не 5:0, но, скажем, результат 3:0 был, по-моему, вполне ожидаем. Хорошо, что успешно начали чемпионат. Надеюсь, это добавит игрокам настроения в последующих матчах, и они будут смотреться еще лучше, чем на старте турнира. Многое станет ясно после встречи со сборной Египта. Жду этого матча.

– Часто бываете на футболе?

– Давно поддерживаю "Зенит" и являюсь почетным болельщиком этого клуба, как Михаил Боярский. А последним матчем, на котором я побывал, стал финал Лиги чемпионов 26 мая в Киеве.

– Что это за статус – "почетный болельщик"?

– Хожу на игры, периодически мне делают билеты. После Олимпийских игр в Сочи произвёл на "Петровском" первый удар по мячу в матче с "Рубином".

– Какие надежды связываете с возвращением Сергея Семака, занявшего пост главного тренера "Зенита"?

– Я доволен, что он возглавил команду. Ждал этого и раньше, еще год назад.

– Сами в футбол играли?

– Конечно. Играю и сейчас. У Ильи Авербуха есть любительская команда "Ice Stars" ("Ледовые звезды"). Ни в какой лиге мы не выступаем. Просто иногда собираемся, когда находятся соперники.

– У вас есть любимые футболисты?

– Сейчас, наверное, нет. Разве что Златан Ибрагимович. Но он не участвует в чемпионате мира.

– Какая сборная на ЧМ-2018 вызывает у вас симпатии?

– Исландия, которая подкупала характером на последнем чемпионате Европы и теперь достойно сражалась против Аргентины во главе с Месси.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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