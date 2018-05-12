Максим Соколов: "Транспортная инфраструктура Мордовии готова к чемпионату мира"

Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что транспортная инфраструктура Мордовии полностью готова к предстоящему чемпионату мира.

- И дороги, и вокзалы - это останется наследием для жителей республики, для гостей, туристов, прибывающих в Мордовию, - цитирует ТАСС Соколова. - Можно с уверенностью сказать, что транспортная инфраструктура полностью готова к чемпионату мира и качество этой инфраструктуры заслуживает самых высоких оценок.

Отметим, что в рамках подготовки к мировому первенству в Мордовии был реконструирован аэровокзальный комплекс, построеные современные вокзалы, а также 16-километровый участок дороги, который позволит вывести грузовой трафик за пределы Саранска.

В столице Мордовии пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу – Дания, Колумбия – Япония, Иран – Португалия и Панама – Тунис.