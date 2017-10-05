Максим Орешкин: "Инфраструктура чемпионата мира-2018 будет служить людям долгие годы"

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что люди смогут долгие годы пользоваться инфраструктурой, которая останется после проведения чемпионата мира-2018. По его словам, это доказывает опыт организации Олимпиады-2014 в Сочи.

- После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы, - приводит ТАСС слова Орешкина. - Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи - яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой.

Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира. Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер- лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы.