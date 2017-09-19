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13:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Максим Михайлов: "История со строительством стадиона в Санкт-Петербурге – это какой-то позор"

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Диагональный "Зенита" и сборной России Максим Михайлов в интервью агентству "Р-Спорт" признался, что, скорее всего, не сможет посетить матчи чемпионата мира-2018 по футболу. Также он отметил, что история с длительным возведением арены на Крестовском острове оставила у него приятный осадок, но сам стадион со стороны впечатляет.

– На днях стартовала продажа билетов на футбольный чемпионат мира в России. Вы купите?

– Мне, наверное, смысла нет. Семья не увлекается футболом. Ради интереса сходить было бы неплохо, так как будут красивые матчи, приедут звезды, но я понимаю, что, скорее всего, не будет возможности из-за занятости в сборной. Знать заранее, что буду делать в это время, я не могу.

– На новом стадионе в Санкт-Петербурге были?

– Внутри не был ни разу, но около арены гулял. Снаружи впечатляет, очень красиво, масштабно. Но, к сожалению, за те ресурсы и время, которые были потрачены на стадион, можно было построить арену в три раза больше.

– Осадок от истории с затяжной стройкой остался?

– Конечно. И не только у меня, но и у всех болельщиков, всего российского спорта и всей России. Это какой-то позор. Смотришь, как профессионально к строительству арен относятся в Европе, и понимаешь, что с другими-то ресурсами можно было построить стадион более качественно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20170919/1125947207.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Максим, наша азиатскость не ограничивается одним лишь только стадионом в Петербурге. В той же Европе аналога волейбольному клубу Зенит (уже даже без уточнения, из какого города) тоже нет

14:05

КирпичИнвест

А почему молчит Стас Михайлов?

14:03

Flamenco

Господин Михайлов! Вы в какой стране живете? Вы в курсе, что чиновники голодают? Поэтому спасибо правительство за то, что закрывает глаза на такие мелочи! Дают воровать и сами в доле! Красаучеги

13:45