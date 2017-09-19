Максим Михайлов: "История со строительством стадиона в Санкт-Петербурге – это какой-то позор"

Диагональный "Зенита" и сборной России Максим Михайлов в интервью агентству "Р-Спорт" признался, что, скорее всего, не сможет посетить матчи чемпионата мира-2018 по футболу. Также он отметил, что история с длительным возведением арены на Крестовском острове оставила у него приятный осадок, но сам стадион со стороны впечатляет.
– На днях стартовала продажа билетов на футбольный чемпионат мира в России. Вы купите?
– Мне, наверное, смысла нет. Семья не увлекается футболом. Ради интереса сходить было бы неплохо, так как будут красивые матчи, приедут звезды, но я понимаю, что, скорее всего, не будет возможности из-за занятости в сборной. Знать заранее, что буду делать в это время, я не могу.
– На новом стадионе в Санкт-Петербурге были?
– Внутри не был ни разу, но около арены гулял. Снаружи впечатляет, очень красиво, масштабно. Но, к сожалению, за те ресурсы и время, которые были потрачены на стадион, можно было построить арену в три раза больше.
– Осадок от истории с затяжной стройкой остался?
– Конечно. И не только у меня, но и у всех болельщиков, всего российского спорта и всей России. Это какой-то позор. Смотришь, как профессионально к строительству арен относятся в Европе, и понимаешь, что с другими-то ресурсами можно было построить стадион более качественно.
rusfed 2.0
Максим, наша азиатскость не ограничивается одним лишь только стадионом в Петербурге. В той же Европе аналога волейбольному клубу Зенит (уже даже без уточнения, из какого города) тоже нет
14:05
КирпичИнвест
А почему молчит Стас Михайлов?
14:03
Flamenco
Господин Михайлов! Вы в какой стране живете? Вы в курсе, что чиновники голодают? Поэтому спасибо правительство за то, что закрывает глаза на такие мелочи! Дают воровать и сами в доле! Красаучеги
13:45