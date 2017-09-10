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17:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Максим Ликсутов: "Не видим никаких проблем при перевозке гостей ЧМ-2018"


Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заверил, что город будет готов к увеличению нагрузки на общественный транспорт во время чемпионата мира. По его словам, увеличение не превысит 5 процентов.

- Мы уже сейчас готовы к тому, чтобы перевозить и организовать качественную работу на период ЧМ-2018 и не видим никаких проблем для организации перевозки гостей, болельщиков, - цитирует mskagency.ru Ликсутова. - Даже в том случае, если команды решат поехать на городском транспорте. Для нас это увеличение составит не больше, чем на 3-5 процента от нашей плановой работы. Это не проблема для транспортной системы Москвы, которая ежедневно в рабочий день перевозит до 19 миллионов пассажиров.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2703646

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