Максим Ликсутов: "Не видим никаких проблем при перевозке гостей ЧМ-2018"

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заверил, что город будет готов к увеличению нагрузки на общественный транспорт во время чемпионата мира. По его словам, увеличение не превысит 5 процентов.

- Мы уже сейчас готовы к тому, чтобы перевозить и организовать качественную работу на период ЧМ-2018 и не видим никаких проблем для организации перевозки гостей, болельщиков, - цитирует mskagency.ru Ликсутова. - Даже в том случае, если команды решат поехать на городском транспорте. Для нас это увеличение составит не больше, чем на 3-5 процента от нашей плановой работы. Это не проблема для транспортной системы Москвы, которая ежедневно в рабочий день перевозит до 19 миллионов пассажиров.