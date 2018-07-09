Максим Галкин: "Сборная России подарила нам чувства единения нации, которые мы давно не испытывали"

Российский артист Максим Галкин отметил, что сборная России подарила болельщикам чувства единения, которые давно не испытывали. Команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

"Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал", - написал Галкин в Инстаграме.

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