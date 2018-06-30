Максим Деменко: "Испанцев нужно подвергнуть максимальному прессингу и не дать им свободу"

Бывший игрок "Краснодара" и "Спартака" Максим Деменко дал совет сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Испании.

- Испанцев нужно подвергнуть максимальному прессингу, постараться не давать им свободу, которую они так любят. Очевидно, что большую часть матча они будут владеть мячом, но если они будут делать это под постоянным прессингом – не факт, что им хватит сил на все девяносто минут, - цитирует футболиста "Евро-Футбол.ру". - Особое внимание нужно уделить стартовому отрезку матча. Уверен, что игроки и тренерский штаб извлекли уроки из поединка против Уругвая, когда мы проиграли по сути за первые двадцать пять минут. Играть в открытый футбол с Испанией – крайне опрометчивое решение, и вряд ли стоит ожидать, что россияне будут излишне увлекаться атакой.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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