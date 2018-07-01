Максим Бузникин: "При хорошей подготовке к матчу шансы России и Испании - 50 на 50"

Бывший форвард сборной России Максим Бузникин оценил шансы команды в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Ожидание от матча у меня такие же, как и у всей страны, - ожидание победы, - цитирует экс-футболиста "Р-Спорт". - Я думаю, надо постараться сыграть так же, как и в двух первых матчах (со сборными Саудовской Аравии и Египта) – строго и от соперника. Тогда шансы у нас есть, и они достаточно неплохие. Важны командная игра, командные перестроения, командные действия в обороне и атаке. Мы хорошо знаем наших лидеров, и важно, как сегодня сыграют и они, и вся команда в целом. И при хорошей подготовке именно к этому конкретному матчу, я думаю, шансы 50 на 50.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)