Максим Боков: "С Австрией Россия сыграет в четыре защитника"

Бывший защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков отметил, что следует ждать появления в стартовом составе сборной России Сергея Игнашевича в товарищеской встрече с Австрией. По его словам, схема игры может меняться по ходу матча.

– Как считаете, какую схему применит Черчесов: с пятью защитниками или с четырьмя?

– Сейчас команды часто практикуют переходы с одной тактики на другую в процессе игры, и не вижу в этом ничего странного. Думаю, что россияне начнут матч с четырьмя, а в процессе станет ясно, как все складывается. Мы ведь готовимся к определенным соперникам, а не просто так, для себя. Тренерский штаб наверняка изучал оппонентов, и сборные для контрольных встреч подобраны примерно такого же плана, как в нашей группе.

– Черчесов выпустит Игнашевича?

– Наверное, да, потому что в первой игре у себя дома на чемпионате мира молодые ребята могут не выдержать психологически. Поэтому, думаю, что сегодня выйдет Игнашевич, который будет их немножко подстегивать.

– А молодежь ожидаете на поле увидеть: Миранчуков, Ташаева, Чалова?

– С самого начала – нет, но, возможно, они выйдут на замену. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45