Максим Боков - о посещаемости матча Египет - Уругвай: "Перед ЧМ говорят "все билеты проданы" - и тут такое"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков - о матче ЧМ-2018 в группе А Египет - Уругвай (0:1).

- Эти команды будут для нас опасны, - говорит Боков. - Уругвай показал атакующий футбол, Кавани сыграл очень хорошо. Человек, который все время открывается, у него великолепная техника, несмотря на высокий рост. Есть еще Суарес, который везде, как муравей или таракан - впереди, сзади, на фланге, где угодно. Очень тяжело будет их остановить. Хотя, что их останавливать, господи. Если покажем хороший, настоящий футбол, можем с ними биться на равных и даже побеждать. А Египту не хватало Салаха. Очень часто из-за этого атаки срывались: самую малость не хватало в завершении. Вроде подходят люди к штрафной, но ни ударить, ни сделать пас не получается.

- Наверное, видели картинку с пустыми трибунами. Это антиреклама ЧМ?

- Не очень приятно на это смотреть, на самом деле. Когда говорят перед чемпионатом мира, что все билеты распроданы, и трибуны полностью забиты и тут такое…. Не знаю, мне кажется, это не хорошо. На самом деле, ближе к четвертьфиналам и полуфиналам свободных мест не останется - футбол станет интереснее, как и всегда на поздних стадиях турнира. (Арман МКРТЧЯН)