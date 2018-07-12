Макрон не стал давать прогноз на финал ЧМ-2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал давать прогноз на финальный матч чемпионата мира-2018, в котором сборная его страны встретится с командой Хорватии. Он отметил, что является слишком суеверным для прогнозирования.

- Я никогда не делаю публичных прогнозов, потому что я суеверен, - сказал французский лидер на пресс-конференции в Брюсселе. - Европа находится в финале, это уже хорошая новость. Было четыре европейских команды в полуфинале. И две прекрасных команды в финале. Вы знаете, как я болею за Францию, но никаких прогнозов делать не буду.

Макрон приедет в Москву, чтобы поддержать свою команду в финале чемпионата мира, который состоится 15 июля в "Лужниках".

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