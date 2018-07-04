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Макрон может посетить Россию, если сборная Франции выйдет в полуфинал ЧМ-2018


Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Россию на чемпионат мира-2018, если французы дойдут до полуфинала турнира. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

- Да, я думаю, да, если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет, - сказала Берманн. - На уточняющий вопрос о полуфинале она ответила: "На оба".

Сборная Франции на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где встретится с Уругваем. Игра пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Полный календарь чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180704/1138943204.html

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