Макрон может посетить Россию, если сборная Франции выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Россию на чемпионат мира-2018, если французы дойдут до полуфинала турнира. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

- Да, я думаю, да, если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет, - сказала Берманн. - На уточняющий вопрос о полуфинале она ответила: "На оба".

Сборная Франции на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где встретится с Уругваем. Игра пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

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