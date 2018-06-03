Магомед Даудов: "Семенов заслужил право принять участие в ЧМ-2018"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов считает, что защитник грозненской команды Андрей Семенов заслуженно будет принимать участие в чемпионате мира. Сегодня была оглашена окончательная заявка сборной России на турнир. 29-летний защитник вошел в нее.

– Андрей заслужил право принять участие в самом престижном футбольном турнире своим трудом, профессиональным отношением к делу, – приводит слова Даудова официальный сайт "Ахмата". – Он является ключевым игроком нашей команды и одним из лучших защитников премьер-лиги. Не скрою, приятно и радостно, что в составе сборной России на домашнем чемпионате мира будет футболист нашей любимой команды "Ахмат"! Желаю Андрею и сборной России удачи, хорошего выступления, радовать миллионов болельщиков победами и красивой игрой.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу