Магазины стремятся распродать форму сборной Германии со скидкой

Футболки сборной Германии, изготовленные к ЧМ-2018, стали продаваться со скидкой. Официальный производитель формы для немецкой команды компания Adidas в своих магазинах стала делать 30-процентную скидку на форму сборной Германии, которая вылетела после группового турнира. Так продавец хочет поскорее распродать коллекцию, в которой было изготовлено много партий формы в расчете на популярность немецкой сборной, которая выступила гораздо ниже ожидаемого уровня.

В частности, скидки действуют в американских магазинах, где цена снизилась со 130 долларов до 91.

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