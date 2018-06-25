Мацуев считает, что в матче с Уругваем приберегут Жиркова и не будут рисковать Головиным

Всемирно известный пианист, болельщик нашей национальной команды и "Спартака" Денис Мацуев поделился с "СЭ" ожиданиями от встречи 3-го тура группы А ЧМ-2018 Россия - Уругвай, которая состоится сегодня в Самаре в 17.00 по московскому времени.

- Кто бы мог подумать, что к третьему игре у нашей сборной мотивационная составляющая будет не так накалена, - говорит Мацуев. - Естественно, сохраняется интрига первого и второго места. Но сразу после финального свистка еще не возникнет ясность, кто стал соперником России в 1/8 финала. Даже Иран имеет шансы выйти в плей-офф, если победит Португалию. С азиатской командой придется сложно: у нее железобетонная оборона, которая не позволит нам сыграть в тот футбол, к которому мы привыкли. В этом плане Португалия более подходит - там помимо Роналду есть футболисты, против которых можно действовать в своей манере. А вот с Испанией все сложнее. Но что бы там ни произошло, 1/8 финала - матч с чистого листа. Я общаюсь со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. - Прим. И.Н.), но мы не говорили об Уругвае. Побывал на базе в Новогорске по его приглашению. Ощутил там атмосферу сборной - она дорогого стоит! Именно благодаря ей появилась возможность вывести ребят на пик формы, они сейчас летают по полю.

- Много изменений ждете в составе во встрече с Уругваем?

- Считаю, что нужно ставить вариант, близкий к основе. Насколько понимаю, приберегут Жиркова, пусть он и вернулся в общую группу. Слышал про замену Головина: помимо карточки у него есть небольшое повреждение - думаю, что рисковать не стоит. Но костяк останется прежним. И, наверное, дадут сыграть и Дзюбе, и Смолову.

- Кто из них выйдет в старте?

- Сложно сказать. У каждого свои задачи в зависимости от соперника. Я бы не списывал Смолова со счетов, потому что нельзя за одну игру с Саудовской Аравией растерять все, что можно. Думаю, и сам Федор сделал выводы, и тренер провел беседу с лучшим нашим нападающим последних двух лет. Понятно, что Дзюба летает на эмоциях и приводит лучшие матчи в карьере. Это как для музыканта - если не почувствует сцену, то сложно выйти потом после перерыва. Думаю, тренер даст время обоим форвардам. (Игорь НОВИКОВ)

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара