Мацуев примет участие в благотворительном футбольном матче на Красной площади

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и пианист Денис Мацуев примут участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади, информирует пресс-служба Парка футбола.

Команды из России и Катара проведут товарищеский матч 5 июля. Встреча, организованная благотворительным фондом "Артист", пройдет в рамках перекрестного года культуры Катара и России. В состав российской команды также вошли Дмитрий Маликов, Николай Фоменко, Олег Меньшиков, Максим Виторган, Аркадий Дворкович, Александр Новак и Николай Гуляев.

3 июля в Парке состоится футбольный турнир с участием беженцев, который организован при поддержке организации "Футбол против расизма в Европе". Участники турнира будут разделены на четыре смешанные команды и проведут четыре матча по 15 минут. Судьей турнира будет офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.