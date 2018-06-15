Знаменитый пианист и посол чемпионата мира-2018 Денис Мацуев посетил тренировку сборной России в Новогорске. Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировку в преддверии второго матча группового турнира ЧМ-2018 против Египта.

Накануне россияне разгромили Саудовскую Аравию в матче открытия турнира (5:0).

А у нас на тренировке гость! Узнаёте? 🎹 pic.twitter.com/X5X6pCzfVq – Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)