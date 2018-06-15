17:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мацуев посетил тренировку сборной России


Знаменитый пианист и посол чемпионата мира-2018  Денис Мацуев посетил тренировку сборной России в Новогорске. Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировку в преддверии второго матча группового турнира ЧМ-2018 против Египта

Накануне россияне разгромили Саудовскую Аравию в матче открытия турнира (5:0).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
Материалы других СМИ