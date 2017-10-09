Мачей Рыбус: "После решения задачи со сборной, будет проще сосредоточиться на делах "Локо"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Мачей Рыбус в интервью официальному сайту команды отметил, что после выхода национальной команды в финальную часть чемпионата мира-2018, ему будет проще сосредоточиться на делах российской команды.

– Каким вы видите чемпионат мира?

– Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьевка, – сказал Рыбус. – Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей... Я хорошо знаю Россию, много ездил и с "Тереком", и с "Локо", но чемпионат мира – это совершенно новые условия. И – главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира.

– Как ваше здоровье? В последнее время не все было гладко...

– Прибыл в расположение сборной, вскоре вернулся в общую группу. Меня больше ничто не беспокоит. Немножко отдохну – и поеду в Москву. Думаю, уже в среду начну готовиться к матчу с "Уфой". После решения задачи со сборной, а переживания были у всех, мне теперь будет проще сосредоточиться на делах "Локо". И этот период, включая чемпионат мира, будет для меня особенно важным в карьере.