Мачей Рыбус: "Польские СМИ писали, что ЧМ-2018 будет провальным. Но потом дали опровержение"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Мачей Рыбус заявил, что впечатлен атмосферой чемпионата мира-2018. Он также добавил, что польские СМИ признали свою неправоту в отношении этого турнира.

- Меня очень впечатлила атмосфера чемпионата, - сказал Рыбус в интервью пресс-службе железнодорожников. - Перед турниром в польских СМИ писали, что он будет провальным, что никто не приедет в Россию. Хорошо, что потом все дали опровержение!

Он также добавил, что считает лучшей ареной в России сочинский стадион "Фишт".

- Лучший стадион России, на мой взгляд, в Сочи. Хоть я там и не играл, но слышал очень много отзывов, да и картинка по ТВ впечатлила! Главное – чтобы все эти стадионы использовались и дальше. Рад, что футбол в России так развивается, - сказал Рыбус.

Рыбус провел 2 матча в составе сборной Польши на чемпионате мира.

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