Мацей Вилюш: "Хочу, чтобы Польша на ЧМ-2018 сыграла в Ростове-на-Дону"

Защитник "Ростова" Мацей Вилюш поделился впечатлениями от первых месяцев жизни в России. 29-летний футболист перешел в "Ростов" этим летом из "Леха". Игрок выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 его сборная Польши проведет матчи в Ростове-на-Дону.

- Мне нравятся люди. Они здесь очень дружелюбные, открытые, - цитирует официальный сайт "Ростова" Вилюша. - Сейчас я учу русский язык, чтобы лучше понимать местных жителей. Когда мы с женой только сюда приехали, приходилось общаться только на английском, хотя большинство здесь его не очень хорошо знают. Но это не было проблемой, так как все вокруг очень доброжелательны и всегда готовы помочь.

- В следующем году Польша приедет в Россию на чемпионат мира. Это большое событие для вашей страны?

- Конечно. Очень рад за команду. Уверен, что болельщикам Польши понравится в России.

- Матчи турнира пройдут и в Ростове-на-Дону. Хотели бы, чтобы Польша играла здесь?

- Очень хочу, чтобы жребий был таким! Надеюсь, этот город принесет моей команде удачу.