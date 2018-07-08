Люка Эрнандез: "Азар? В 1/8 финала мы уже остановили лучшего игрока в мире"

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез считает, что его команда способна справиться с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018. Он полагает, что остановить Эдена Азара реально.

– В 1/8 финала мы уже уничтожили лучшего игрока в мире, который даже не коснулся мяча, – цитирует A Bola Эрнандеза. – У нас есть нужные игроки, которые заставят Азара касаться мяча как можно меньше. В том матче с Аргентиной мы увидели, что сильны и крепки духом. Бельгию победить тяжело. Но непросто будет и им тоже.

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