Люк Хольц: "Ничья с Францией - день славы футбола Люксембурга"

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц был рад ничьей с Францией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0). По его словам, этот день войдет в историю футбола страны.

- Я не скрываю, что мы удовлетворены одним очком в матче с Францией, - цитирует L'Equipe Люкса. - Команда играла с сердцем, приверженностью, и удача была на нашей стороне. Повезло бы нам еще чуть больше, то могли бы и 3 очка взять. Для Люксембурга это, конечно, исторический результат. Очко против команды из топ-10 рейтинга ФИФА - крайне редкое явление. Да, это день славы футбола Люксембурга.

- Что вы говорили своим игрокам перед игрой и в перерыве?

- Наш вратарь сказал, что для него это был гала-матч. Хотя, думаю, он таковым был для всех игроков. Перед игрой я сказал им получать удовольствие. В перерыве я попросил их проявлять больше агрессии. Мы также пересмотрели некоторые тактические детали.