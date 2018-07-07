Льюис Хэмилтон: "Удивительный день для английского спорта"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поблагодарил сборную Англии за выход в полуфинал чемпионата мира в России. Сегодня британский гонщик выиграл квалификацию "Гран-при Великобритании".

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала в Самаре англичане обыграли шведов со счетом 2:0.

- Поул-позишн и голы. Удивительный день для английского спорта! Огромное спасибо команде за их тяжелую работу, впрочем, как и всегда. Сегодня мы празднуем, завтра мы продолжим борьбу, - написал Хэмилтон в Твиттере.

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